Após gestão, Ivo diz querer voltar a Fortaleza e até abrir pousada em Jijoca

Foto: JÚLIO CAESAR IVO Gomes, prefeito de Sobral: discurso incisivo contra Bolsonaro

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), disse nesta quinta-feira, 25, ter intenção de voltar a atuar como procurador do município de Fortaleza a partir de 2025, quando deixa o posto no Executivo. O interesse foi revelado durante conversa com seguidores no Instagram.

"Volto ao meu cargo de origem. Sou servidor público de carreira", disse Ivo ao ser questionado sobre o que pretendia fazer após o termino da gestão. Na mesma resposta, Ivo também revelou desejo em montar uma pousada em Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste do Estado. "Se minha saúde permitir", afirma.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Ivo é servidor concursado da Procuradoria Geral do Município (PGM) de Fortaleza desde 1993. Procurador de carreira no órgão, Ivo está afastado da PGM há vários anos.

Eleito deputado estadual pela primeira vez em 2002, o irmão caçula de Ciro, Cid e Lia Gomes foi reeleito para a Assembleia Legislativa do Ceará em 2006, 2010 e 2014, deixando a Casa após ser eleito prefeito em 2016. Em 2020, ele foi reeleito para o segundo mandato.

Antes disso, ele também assumiu a Chefia de Gabinete e foi secretário de Desenvolvimento da Educação na gestão do irmão Cid Gomes (PDT) como prefeito de Sobral, em período marcado por grande avanço da rede pública de ensino do município. Na época, Ivo teve como subsecretária a ex-governadora Izolda Cela.