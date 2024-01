Carmelo Neto: "Justiça prevalecerá e decisão local será revertida"

Foto: Fabio Lima Carmelo e Alcides, os dois homens da bancada do PL

Presidente do PL Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto (PL) enviou nota à coluna dizendo estar confiante que o partido irá reverter decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) que cassou chapa de deputados estaduais da sigla na eleição de 2022.

Na última quarta-feira, 24, o TRE-CE rejeitou os últimos recursos do caso na Corte, com o processo sendo agora remetido ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Caso a decisão seja mantida pela Corte de Alexandre de Moraes, o próprio Carmelo pode perder o mandato.

“Estamos confiantes de que a justiça prevalecerá e a decisão local será revertida. Sigo com a consciência tranquila, trabalhando para honrar a confiança dos 118.603 cearenses que me colocaram na Assembleia Legislativa como parlamentar mais votado do Estado”, diz.

“O meu desejo é o de que a justiça seja reestabelecida e a vontade dos quase meio milhão de cearenses que acreditaram em nós seja respeitada”, continua”. Além dele, também são atingidos pela cassação os deputados Alcides Fernandes, Marta Gonçalves e Dra. Silvana.

Todos eles, no entanto, podem recorrer ao TSE ainda no exercício dos mandatos. Ainda não há perspectiva de quando a Corte superior irá iniciar o julgamento dos casos. (com informações do repórter Yuri Gomes – Especial para O POVO)