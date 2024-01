Professores de Fortaleza aprovam estado de greve e cobram reajuste de 10,09%

Foto: Fabio Lima Protesto dos professores da rede municipal, organizado pelo Sindiute, acontece nesta sexta-feira, 12, a partir das 8 horas, no Paço Municipal

Em assembleia comandada pelo Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), professores da rede municipal reforçaram nesta segunda-feira, 29, demandas da Campanha Salarial de 2024. Principal reivindicação é de reajuste salarial em 10,09%, índice necessário para cumprir o piso do magistério em R$ 4.580,57.

Na reunião, a categoria também decidiu entrar em estado de greve, estágio anterior a uma paralisação total, como forma de elevar a pressão em negociações com a gestão José Sarto (PDT). Inicialmente, professores teriam uma reunião com representantes da Prefeitura na manhã desta segunda-feira, mas que acabou sendo adiada para às 15h.

“O estado de greve é uma forma de mostrar disposição para a paralisação, caso necessário, pois os direitos devem ser ampliados e não retirados”, diz Ana Cristina Guilherme, dirigente do Sindiute. Uma nova reunião para tratar da resposta da Prefeitura foi convocada pelo sindicato para a manhã desta terça-feira, 30, às 8h.

“Além do aumento salarial, o sindicato também está lutando pelo fim do desconto de 14% nos salários dos aposentados e pelo pagamento do precatório do antigo Fundef, pendente desde 2015. Outras demandas incluem direitos iguais para os docentes aprovados no concurso de 2022, que perderam os direitos aos anuênios e à licença-prêmio”, diz nota do Sindiute.

A Prefeitura de Fortaleza destaca que a secretária da Educação, Dalila Saldanha, vem mantendo diálogo com a categoria em nome da Prefeitura. Destaca ainda que está prevista uma reunião entre o prefeito e a presidente do Sindiute para esta terça-feira, 29, para discutir uma proposta para os professores.