Camilo: Após "problema técnico", resultado do Sisu sai hoje "no início da tarde"

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), reafirmou agora há pouco que resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) serão divulgados “no início da tarde” desta quarta-feira, 31. Declaração foi feita durante participação do petista no programa Bom Dia, Ministro, transmitido pelo Governo Federal.

“Digo que fiquem tranquilos, houve um problema, ontem, técnico no sistema, a equipe de TI do Ministério solicitou algumas horas para solucionar os problemas, e a previsão agora é que agora, no início da tarde, já possam estar sendo divulgados os resultados”, afirma.

“Fizemos um esforço para antecipar tanto o enem quanto o sisu esse ano, mas então agora pela tarde a expectativa é que já possam ser divulgados todos os resultados do Sisu para os nossos jovens que serão futuros universitários”, continua.