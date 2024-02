Líder do PSB destaca filiação de Cid e defende Evandro para prefeito

Foto: Divulgação/Câmara Municipal Léo Couto se referiu ao prefeito como "Capitão Sarto" da tribuna da Câmara

Líder do PSB na Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Léo Couto defendeu nesta quinta-feira, 1º, que o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), seja escolhido pelo PT para representar o bloco da base aliada do governo Elmano de Freitas (PT) na eleição deste ano pela Prefeitura de Fortaleza.

“Temos alguns pré-candidatos do PT, inclusive dois deles foram meus colegas, que é o Guilherme Sampaio, preparadíssimo, a deputada Larissa Gaspar, que conhece nossa cidade, é uma liderança importante”, disse o vereador.

“Mas, no momento, com a articulação que vem sendo feita com o presidente Lula, ministro Camilo, governador Elmano, o nome mais preparado e que a gente está apoiando é do presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Ele tem uma grande articulação, foi eleito com unanimidade na Casa”, afirma Couto.

O vereador também destaca filiação do senador Cid Gomes (PDT), da ex-governadora Izolda Cela e de prefeitos aliados ao PSB, marcada para este domingo, 4. “É um momento importante, o PSB se torna um dos maiores partidos do Estado, e quem é que não quer uma liderança como o senador Cid”, afirma.

Apesar disso, Couto ainda evita falar sobre a possibilidade de o partido indicar a vice do PT na chapa para a disputa. “Se por um lado o governo que está aí não dialogar (se referindo à gestão de José Sarto na Prefeitura de Fortaleza), o nosso lado dialoga muito (...) isso vai ser conversado com o Cid, também com a ex-governadora Izolda Cela”, diz.