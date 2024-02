Vereador sairá do PL para não apoiar André Fernandes: "Candidato virtual"

Foto: Divulgação/CMFor Projeto de lei do vereador Bruno Mesquita (PL) exige curso superior para assumir secretárias municipais e executivas

O vereador Bruno Mesquita (PL) confirmou nesta quinta-feira, 1º, que não seguirá no PL para a disputa deste ano em Fortaleza. Afirmando que ainda avalia destino político para disputar pela reeleição, o parlamentar justifica a mudança partidária pois não se “sente representado” pela pré-candidatura do deputado André Fernandes (PL) à Prefeitura.

“A definição do meu mandato, junto com meus correligionários e meu grupo político, é que eu não fico no PL, porque não me sinto representado pela candidatura do André Fernandes, que para mim é um candidato virtual. É um candidato que não conhece Fortaleza”, disse Mesquita, durante sessão de abertura do ano legislativo na Câmara Municipal.

“É um candidato que se você soltar no Bom Jardim, sem um GPS, ele não chega no Vicente Pinzon. Não conhece Fortaleza, não anda em Fortaleza, acho que nem mora em Fortaleza. Então não me sinto representado na candidatura dele. Tive até um bate-papo para saber as intenções dele para a cidade, e não vi que ele pudesse representar o meu voto, das categorias que represento, com o histórico que tenho de 15 anos na política”, afirma.

Neste sentido, Mesquita diz que ainda irá esperar até março, no período da janela partidária, para definir qual será seu destino fora do PL. Ele destaca, no entanto, que priorizará as próprias condições que terá para se eleger, e não sobre qual candidatura cada partido irá apoiar para a eleição de Fortaleza.