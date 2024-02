Catanho defende Luizianne candidata e diz que Evandro "acabou de se filiar"

Foto: TATIANA FORTES/GOV. DO CEARA Waldemir Catanho destacou apoio a Luizianne durante plenária de apoio à pré-candidatura da petista

Titular da Articulação Política do governo Elmano de Freitas (PT), o secretário Waldemir Catanho (PT) fez duro discurso na noite desta quinta-feira, 1º, em defesa de que a deputada Luizianne Lins (PT) seja indicada pelo PT para disputar pela Prefeitura de Fortaleza. Fala ocorreu em plenária realizada nesta quinta para reforçar a pré-candidatura da petista.

Na ocasião, Catanho fez diversos elogios à ex-prefeita, chegando a destacar que um dos outros pré-candidatos do PT na disputa, o presidente da Assembleia Evandro Leitão (PT), se filiou recentemente no partido. “Quem está mais capacitado a vencer essa eleição? Quem é que está mais armado, mais adequado para vencer? É a Luizianne, ou é o deputado Evandro Leitão, que acabou de se filiar ao PT? É simples a resposta”, disse.

Como resposta, diversos militantes e pré-candidatos a vereador pelo partido gritavam o nome da deputada. Pouco depois, Catanho classificou ainda Luizianne como “a maior liderança da esquerda de Fortaleza” e “maior liderança política de esquerda no Ceará”, sendo muito aplaudido pelos presentes. Evento ocorreu na sede do PT Ceará.

O secretário da Articulação Política também rebateu um dos argumentos mais utilizados por apoiadores de Evandro Leitão na disputa interna do PT, que afirma que o deputado teria maior facilidade em reunir o apoio de partidos da base aliada. “A Luizianne não tem veto de nenhum partido aliado do governo Elmano. Não tem veto do MDB, do PP, do PV, do Republicanos, a Luizianne não tem veto de ninguém”, reforçou.

“A Luizianne tem, ao contrário, isto aqui que nós estamos vendo: a paixão, o reconhecimento, a gratidão, o amor do povo de Fortaleza”, afirmou. Apesar da defesa de Luizianne, o secretário não chega a comentar – fora a menção da filiação recente de Evandro – outros pré-candidatos do PT em Fortaleza. Neste sentido, ele destaca que adversários maiores seriam os blocos do prefeito José Sarto (PDT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Capital.



“Essa força política do amor vai se defrontar com outras duas. A força política que compra voto, que ganhou eleição comprando voto, que é a da prefeitura (...) e outra força política, uma terceira, mas essa não é a da paixão, nem da compra de votos. Essa é a do ódio, que se alimenta do preconceito, que deu votos no Bolsonaro, no André Fernandes”, diz.