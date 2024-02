Deputado diz ter "conversas avançadas" para se filiar ao PDT Ceará

Foto: José Leomar/Divulgação/Agência Assembleia Lucinildo Frota recentemente recebeu aval da Justiça para deixar o PMN

De olho em entrar na disputa pela Prefeitura de Maracanaú, o deputado estadual Lucinildo Frota (PMN) diz estar em “conversas avançadas” para se filiar ao PDT no Ceará. O parlamentar, no entanto, deverá “bater o martelo” apenas na próxima semana.

“Estou tendo essas conversas e devo chegar a uma definição até a próxima quarta-feira. Tive uma boa conversa com o Danniel Oliveira (deputado estadual do MDB), e tenho conversas bastante avançadas com o presidente do PDT, André Figueiredo”, diz Lucinildo.

Na prática, a mudança representaria uma “transição” do deputado, hoje na base aliada do governo Elmano de Freitas (PT), para o bloco de partidos da oposição. Neste sentido, o deputado destaca que sua intenção não é por um “rompimento duro” com o governo, mas sim uma busca por espaço para entrar na disputa em Maracanaú.

“Eu nunca escondi de ninguém que sou pré-candidato à Prefeitura de Maracanaú. Acho que a oposição ao Roberto Pessoa (atual prefeito, do União Brasil) precisa ter candidato, e o Julinho (deputado estadual do PT, também pré-candidato) já tentou duas vezes e perdeu”, diz o deputado, que não vinha encontrando espaço para disputar entre siglas da base.

“Eu sei que, se eu for para o PDT, minha relação com o governo vai ser outra. Minha postura na Assembleia vai ser outra. Mas nunca escondi que era pré-candidato, porque acho que sou o candidato mais preparado para governar Maracanaú”, afirma.

“Preciso de um partido que me dê condições, musculatura. E temos conversas avançadas com o André Figueiredo”, diz, em referência ao deputado federal e presidente do PDT Nacional. “O meu partido, o PMN, tentou ‘cortar minhas pernas’ e fechou acordo com o Roberto Pessoa”, argumenta ainda.

Eleito em 2022 pelo PMN, Lucinildo Frota recentemente recebeu aval da Justiça Eleitoral para se desfiliar do partido. A autorização legal ocorreu após o partido não atingir a cláusula de barreira nas eleições daquele ano.

Atualmente, o PT tem dois pré-candidatos no Município, com Daniel Baima e o deputado Júlio César Filho. O atual prefeito Roberto Pessoa, no entanto, não esconde que quer apoio do PT no município. Atualmente, o partido integra a gestão do prefeito, com indicação do secretário da Juventude Nailton Marques.