Kajuru abre vaga e Cid deverá trocar liderança do PDT pela do PSB no Senado

Foto: Reprodução/Transmissão PSB Jorge Kajuru participou de ato em Fortaleza que filiou Cid Gomes ao PSB

Atual líder do PSB no Senado Federal, o senador Jorge Kajuru (GO) disse neste domingo, 4, que deverá transmitir sua posição de liderança na Casa para o senador Cid Gomes (PSB). Anúncio ocorreu durante ato em Fortaleza que oficializou filiação de Cid e cerca de 40 prefeitos aliados ao PSB.

“Eu disse ao Siqueira (Carlos, presidente nacional do PSB) presidente, agora não dá, um aluno não pode superar o mestre, então eu quero sair da liderança urgentemente, passo a liderança para o Cid, porque evidentemente prefiro ficar como vice dele, para aprender com ele, como já aprendo aqui, mas eu não posso fazer diferente disso”, afirma.

O senador também fez uma série de elogios ao agora colega de bancada. “Quero dizer que Cid Gomes é no Senado Federal o homem público mais preparado de todos, de postura mais invejada (...) porque quando ele fala o povo tem medo, a oposição treme, porque ele não é de falar palavra bonita, ele vai direto na jugular”, afirma.

“Se você está em uma votação apertada e quer saber quem vai ganhar, é só falar com ele. Ele diz ‘Kajuru, vai ser 55 a 30, e o homem não erra, é impressionante”, conclui. Com isso, Cid Gomes deverá voltar ao Colégio de Líderes do Senado logo após deixar a liderança do PDT, seu partido até o evento deste domingo.