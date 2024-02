Deputada ganha medida protetiva contra ex-prefeito após ameaças e xingamentos

Foto: Júnio Pio/Divulgação/Alece Luana Ribeiro registrou boletim de ocorrência contra o sogro, o ex-prefeito Tino Ribeiro

A deputada estadual Luana Ribeiro (Cidadania) obteve na Justiça uma medida protetiva contra o sogro, o ex-prefeito de Cascavel Tino Ribeiro. Segundo decisão da juíza Sandra Elizabete Jorge Landim, o ex-gestor deve manter distância de pelo menos cem metros da deputada, sendo proibido de manter contato com ela, por qualquer meio.

A restrição ocorre após Boletim de Ocorrência registrado pela deputada no último dia 29 de dezembro. No registro, Luana diz que Tino “persegue” ela e o marido, o atual prefeito Tiago Ribeiro (PT), por “motivos políticos”. “Eduardo tem um comportamento grosseiro e um complexo de superioridade e por isso não aceita ser contrariado”, relata a deputada.

Na noite do registro do Boletim de Ocorrência, Luana diz ter recebido uma mensagem de áudio do ex-prefeito com uma série de ataques contra ela e o marido. No áudio, Tino chegaria a chamar a deputada de “deputadazinha orelha seca” e “vagabunda”, além de atribuir a eleição dela e do marido à sua atuação como prefeito de Cascavel. "Vocês devem tudo a mim", diz o ex-gestor.

Luana Ribeiro alega ainda que Tino teria telefonado para o irmão da deputada, afirmando que “acabaria” com ela e com o marido e que eles não “teriam ano novo”. Por fim, a deputada diz que ameaças e ataques do tipo são constantes.

Além da proibição de contato, a decisão também proíbe Tino de frequentar a residência ou local de trabalho da deputada, assim como “propagar o seu nome ou imagem em publicação nas mídias sociais, aplicativos ou qualquer ambiente virtual“. O descumprimento das medidas pode ocasionar uma prisão preventiva do ex-prefeito.

Procurado pela coluna, Tino evitou citar diretamente a deputada, mas se defendeu das acusações. Em conversa por telefone, o ex-prefeito e ex-eputado estadual do Ceará afirmou que nunca ameaçou qualquer adversário político, “quanto mais qualquer uma das quatro noras”. O ex-prefeito diz ainda que defende a paz e o diálogo e que sua função como sogro é defender e dar segurança às noras e aos netos.

O ex-prefeito diz ainda não entender a situação, afirmando que sempre atuou para apaziguar conflitos do filho com vereadores, empresários e até com o governador Elmano de Freitas (PT). Por fim, diz confiar na “Justiça de Deus” para resolver o “mal estar”. Procurada pela coluna, Luana Ribeiro não quis se manifestar sobre o caso. (colaborou Yuri Gomes)