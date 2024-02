Em ato com Ciro, Sarto e RC, deputado deixa base de Elmano e se filia ao PDT

Foto: Divulgação/Lucinildo Frota Lucinildo Frota será candidato à Prefeitura de Maracanaú

O deputado estadual Lucinildo Frota confirmou nesta segunda-feira, 5, filiação aos quadros do PDT no Ceará. Com isso, o parlamentar deverá deixar a base do governo Elmano de Freitas (PT) e engrossar o bloco de oposição na eleição de Maracanaú.

“Anuncio oficialmente minha filiação ao PDT, partido dos grandes líderes, como o ex-ministro Ciro Gomes, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, e o deputado federal e presidente nacional do partido, André Figueiredo”, publicou o deputado nas redes sociais.

A mudança ocorre após o deputado procurar legenda para disputar pela Prefeitura de Maracanaú. “Sempre deixei claro em nossos pronunciamentos na Assembleia Legislativa que meu propósito é honrar cada voto do povo cearense, mas, sobretudo, oferecer uma opção ao povo maracanauense que anseia por mudança e renovação”, afirma.

“Fui vereador daquele município por cinco mandatos, totalizando 18 anos de vida pública. Assim, tenho a obrigação de oferecer meu nome como pré-candidato a prefeito e, junto com os maracanauenses, construir um projeto para um Maracanaú melhor e para todos. Portanto, vi no PDT um partido que reúne as melhores condições e estrutura para viabilizar nossa pré-candidatura a prefeito de Maracanaú”, continua o deputado.



“O PDT e o projeto por um Ceará melhor nos proporcionarão as condições e a autonomia necessárias para continuar trabalhando pelo povo cearense na Assembleia Legislativa, com a mesma coragem e determinação. Estaremos sempre lutando e defendendo os interesses dos municípios de nossas bases, como Fortaleza, Maracanaú, Redenção, Aracoiaba, Maranguape e Pacatuba, e o Ceará como um todo”, conclui.