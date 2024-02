Executiva do PT Fortaleza aprova resolução por candidatura própria

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,02.02.2024:Guilherme Sampaio, Lider do PT. Retorno da Assembleia com a vice- governadora Jade Romero.

A Executiva Municipal do PT de Fortaleza aprovou agora há pouco uma resolução que inclui, entre outros pontos, que o partido “apresentará candidatura própria à Prefeitura em 2024, buscando a unidade dos partidos da base aliada dos Governos Lula e Elmano”.

Outro ponto prevê que o Grupo de Trabalho Eleitoral do partido deverá submeter à Executiva Municipal, até o final de fevereiro de 2024, a proposta de calendário para o processo de escolha da candidatura do partido à Prefeitura de Fortaleza.

Segundo o presidente do partido na Capital, deputado Guilherme Sampaio (PT), a resolução representa apenas uma nova etapa do processo do PT para a definição de seu processo eleitoral nas eleições municipais deste ano. “É o seguimento natural do que já estamos discutindo desde o ano passado”, afirma.

Neste sentido, Guilherme destaca que a tese de candidatura própria “unifica totalmente o partido” hoje, não existindo qualquer deliberação interna em outro sentido. O deputado também destaca que a reunião desta segunda-feira, 5, já estava prevista há algum tempo no cronograma eleitoral do PT Fortaleza.

“A Executiva Municipal do PT Fortaleza comporá, juntamente aos demais partidos da Federação Brasil da Esperança, um grupo técnico com a finalidade de sistematizar subsídios para futura construção participativa de nosso programa de governo”, diz último ponto da resolução aprovada.