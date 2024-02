Reunião entre Torres e cidistas sobre liderança do PDT fica sem resultado

Foto: FERNANDA BARROS Flávio Torres, em participação no programa Jogo Político

O presidente da Comissão Provisória do PDT Ceará, Flávio Torres, saiu agora há pouco de reunião com deputados aliados de Cid Gomes (PSB) no partido. A reunião, marcada para discutir o futuro da liderança da sigla na Assembleia, acabou sem acordo entre as partes.

Atualmente, cerca de dez deputados cidistas tentam obter autorização da Justiça Eleitoral para deixarem a sigla. Torres, portanto, defende que a liderança do PDT na Assembleia Legislativa deveria ser transmitida a um dos três deputados pedetistas que deverão seguir no partido – Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho.

Deputados em “rota de saída” do PDT, no entanto, rejeitam a tese. “Nosso interesse é de que a maioria seja resguardada. Nós temos nove deputados alinhados (...) e só temos três que pensam diferente. E nós vamos defender e lutar para que a maioria não seja tratorada pela minoria”, disse, na semana passada, o atual líder da sigla, Guilherme Landim (PDT).

Em entrevista à coluna, Flávio Torres “lamentou” a falta de acordo sobre a mudança. “Eles não quiseram nem ouvir minha proposta. Mas é absurdo, porque nem razoável é, um grupo que está saindo do partido, mas quer ficar com um espaço que é do partido”, diz.

Em sua defesa, Torres destaca ponto do Estatuto do PDT que prevê a participação das Executivas locais do partido na indicação de lideranças em Casas Legislativas. Já cidistas, por outro lado, destacam que o Regimento Interno da Assembleia prevê a indicação da liderança por votação direta entre integrantes da bancada de deputados.

“Eles estão confundindo liderança de partido com liderança de bancada. A liderança do PDT é do partido, e nosso Estatuto prevê a participação da Executiva, junto com a bancada, nessa escolha”, avalia Torres, ex-senador e que assumiu provisoriamente o PDT Ceará após racha entre o deputado André Figueiredo (PDT) e Cid Gomes pelo comando da sigla.