Vídeo de deputada cearense foi exibido em reunião de Bolsonaro alvo da PF

Foto: FÁBIO LIMA Dra. Silvana, deputada estadual

Um vídeo produzido e divulgado pela deputada estadual cearense Dra. Silvana (PL) foi exibido por Jair Bolsonaro (PL) na reunião onde ministros e outras autoridades do governo avaliavam uma “ação” contra uma possível derrota para Lula (PT) nas eleições de 2022. No encontro, Bolsonaro chega a defender um golpe sem armas contra o resultado do pleito.

Nas imagens, a deputada cearense diz que “cristãos de verdade” não “podem” ser de esquerda, associando a corrente de pensamento a pautas como a defesa do aborto, a legalização das drogas e o casamento homoafetivo. Embora as questões sejam frequentemente associadas à esquerda, nenhuma delas se tornou projeto de governo ou foi defendida publicamente pelo petista, que diz ser pessoalmente contra o aborto.

"Cristão que é cristão é conservador, e só pode ser cristão se for conservador. E pode atribuir essa frase a mim, Dra. Silvana", diz a deputada no vídeo. A fala é exibida em meio a vídeos com personalidades de esquerda e do presidente Lula (PT), ainda que citadas sem o contexto completo das falas. O vídeo foi divulgado por Silvana em junho de 2022, no início do período eleitoral daquele ano.

"Virar a mesa"

O vídeo foi exibido no momento em que Jair Bolsonaro tentava instigar ministros a defender uma “reação” diante de uma vitória iminente de Lula. Logo antes de exibir o vídeo, Bolsonaro criticava um “trenzinho” de vitórias da esquerda em diversos países da América Latina e afirmando que o mesmo não poderia acontecer no Brasil.

“Se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições?”, diz. Na reunião, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, chega a defender “virar a mesa” antes da concretização do pleito.



Imagens da reunião tiveram sigilo removido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira, 9. Silvana está entre os quatro deputados estaduais do PL Ceará cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) no ano passado por fraude na cota de gênero. O partido, no entanto, ainda recorre na Justiça Eleitoral.

A coluna procurou Dra. Silvana e sua assessoria de imprensa sobre o caso, mas ainda não obteve resposta.