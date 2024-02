Câmara Municipal suspende sessão após morte de ex-vereador Paulo Diógenes

Foto: Reprodução/Instagram @gloriadiogenes Paulo Diógenes morreu aos 62 anos nesta quarta-feira

A Câmara Municipal de Fortaleza suspendeu nesta quinta-feira, 15, sessão legislativa de retorno do Carnaval em virtude da morte do humorista Paulo Diógenes, famoso pela personagem Raimundinha. Além de ícone do humor cearense, Diógenes, também foi vereador da Capital entre os anos de 2013 e 2016.

Paulo Diógenes faleceu na tarde desta quarta-feira, 14, por conta de problemas respiratórios. No mesmo dia, o presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim (PDT), decretou luto oficial de três dias no Legislativo.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do ex-vereador e humorista Paulo Osmar dos Santos Diógenes. Decreto o luto oficial legislativo de três dias e levantaremos a sessão em respeito aos familiares e amigos do ex colega vereador Paulo Diógenes para que possam prestar as últimas homenagens”, disse, em nota, o presidente da Casa.

Segundo a Câmara, o velório está sendo realizado desde às 5h da manhã na sala Saudade da funerária Ternura (Padre Valdevino, 2255) e a missa de corpo presente está marcada para às 14h30. O enterro acontece no Cemitério Jardim Metropolitano, às 16h.