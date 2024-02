Grupo de Zé Airton fecha apoio a Evandro como pré-candidato do PT em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES Evandro Leitão ao conceder entrevista coletiva, ao lado de José Airton Cirilo

O Movimento PT, corrente ligada ao deputado cearense José Airton Cirilo (PT) no Partido dos Trabalhadores, se reuniu nesta quinta-feira, 15, e declarou apoio à pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT) a prefeito de Fortaleza.

Este é o primeiro posicionamento público de uma das grandes lideranças do PT Ceará em apoio a um dos cinco pré-candidatos do partido na Capital. O encontro ocorreu no gabinete de José Airton e contou com participação do próprio Evandro e do secretário-executivo do Turismo, Jonas Dezidoro.

“Na ocasião, foi oficializado o indicativo de apoio à pré-candidatura de Evandro Leitão para a prefeitura de Fortaleza. Juntos, estamos dialogando para unir forças e construir os caminhos para um futuro melhor para nossa cidade”, destaca nota do petista.