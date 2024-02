Assembleia vai analisar repúdio a Lula por fala sobre Israel e Holocausto

Foto: Ricardo Stuckert/PR  Lula deu as declarações fortes em conversa com jornalistas na Etiópia

O deputado Alcides Fernandes (PL) apresentou nesta segunda-feira, 19, requerimento cobrando uma nota de repúdio da Assembleia Legislativa do Ceará contra fala do presidente Lula (PT) que comparou os conflitos e o desastre humanitário na Faixa de Gaza com o Holocausto. Com isso, a Casa deverá deliberar sobre o tema nos próximos dias.

No requerimento, Alcides Fernandes afirma que a fala “banaliza” o Holocausto e a morte de judeus promovida pela Alemanha nazista. “A fala de Lula é gravíssima, e coloca o Brasil ao lado do Hamas, que é considerado um grupo terrorista por uma série de países e organizações internacionais”, afirma o requerimento de Fernandes.

Declarações que motivam o requerimento foram feitas por Lula durante viagem institucional à Etiópia. Na ocasião, o presidente criticou o corte promovido por países desenvolvidos no financiamento da agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para refugiados palestinos, afirmando que o que estava acontecendo na Palestina é um “genocídio”.

"Quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual o tamanho da consciência política dessa gente e qual o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na Faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio", disse Lula.

O presidente continua, alegando que "o que estava acontecendo em Gaza havia sido vista uma única vez na história". "O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou. Ele completa: "Não é uma guerra entre soldados e soldados. É uma guerra entre um Exército altamente preparado e mulheres e crianças".