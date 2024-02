Câmara aprova subsídio de R$ 158 mi para "congelar" tarifa de ônibus

Foto: Passe Livre bate recorde e registra maior crescimento no país em 2023

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou nesta terça-feira, 20, projeto de lei do prefeito José Sarto (PDT) fixando em R$ 158,2 milhões o subsídio concedido pela Prefeitura para empresas concessionárias do transporte coletivo de Fortaleza. O benefício tem como objetivo o congelamento da tarifa de ônibus da Capital, hoje em R$ 4,50.

Segundo cálculo apresentado pela gestão, custos por cada passagem girariam hoje entre R$ 6,53 para o transporte regular e R$ 5,75 para o tranporte complementar. A Prefeitura, no entanto, entra com uma parcela da "conta", reduzindo ambas as tarifas para os R$ 4,50 repassados aos usuários da rede municipal de transporte público.

Muito importante aprovarmos esse projeto para a cidade de Fortaleza, para manter essa tarifa de R$ 4,50, manter também a conquista do passe livre. Vamos dar continuidade de trabalho do presidente Gardel Rolim com muita responsabilidade”, disse o presidente em exercício da Câmara Municipal de Fortaleza, Paulo Martins (PDT).

Além da tarifa mais baixa, os subsídios também auxiliam na manutenção do passe livre estudantil, que concede até duas passagens gratuitas diárias para estudantes das redes pública e privada, e até de tarifas especiais, como da Hora Social mais barata.

Ao todo, R$ 140 milhões são investidos na manutenção do transporte regular coletivo, com outros R$ 18,2 milhões indo para o modo complementar. O subsídio aprovado pelos vereadores, de R$ 158,2 milhões, corresponde a 13% da arrecadação tarifária do sistema de transporte coletivo urbano de Fortaleza.

“Tendo em vista as razões descritas acima, atestam-se motivos suficientes para ratificar a possibilidade da continuidade de conceder subsídio ao transporte público coletivo urbano de passageiros sob o regime de concessão e sob o regime de permissão, assegurando a modicidade tarifária, a generalidade do transporte público coletivo e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão”, justifica José Sarto (PDT).