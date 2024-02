Câmara de Fortaleza aprova repúdio contra fala de Lula sobre Holocausto

Foto: Ricardo Stuckert/PR  Lula deu as declarações fortes em conversa com jornalistas na Etiópia

A Câmara Municipal de Fortaleza acaba de aprovar, por 12 votos a favor e 11 contra, moção de repúdio contra fala do presidente Lula (PT) que comparou os conflitos e a crise humanitária na Faixa de Gaza com o Holocausto.

Moção de repúdio foi apresentada pela vereadora bolsonarista Priscila Costa (PL). "A fala bizarra do chefe de Estado, além de posicionar o Brasil ao lado de um grupo terrorista (Hamas) em meio a um conflito externo, envergonhando a nação brasileira e prejudicando laços internacionâis com países democráticos, ofende diretamentê a história e a cultura de lsrael, devendo ser reprimido imediatamente pelo Poder Legislativo", diz a vereadora.

Maior parte da base do prefeito José Sarto (PDT) não participou da votação. Não houve também qualquer orientação oficial da bancada governista no caso, com a maioria dos parlamentares registrando abstenção na votação.

Votaram a favor da medida Ana Aracapé (PL), Cláudia Gomes (PSDB), Didi Maravilha (PMB), Emanuel Acrízio (Progressistas), Gemano He-Man (PMB), Inspetor Alberto (PL), Jorge Pinheiro (PSDB), Julierme Sena (União), Márcio Martins (SD), PP Cell (PSD), Pedro Matos (União), Priscila Costa (PL).

Votaram contra Adriana Nossa Cara (Psol), Enfermeira Ana Paula (PDT), Dr. Vicente (PT), Gabriel Aguiar (Psol), Júlio Brizzi (PDT), Léo Couto (PSB), Moura Taxista (PSB), Professora Adriana Almeida (PT), Ronivaldo (PSD) e Danilo Lopes (Avante).

“Câmara de Fortaleza acaba de aprovar (com nosso voto contrário), por 12 votos a 11, moção de repúdio à fala do Presidente Lula que repudia duramente o genocidio do povo palestino. Com falas pitorescas extraídas dos grotões da internet, aprovaram por 1 voto e inúmeras abstenções”, criticou Gabriel Aguiar.