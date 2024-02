Gabriel Biologia pede licença e Psol terá bancada 100% feminina em Fortaleza

Foto: FORTALEZA, CE, BRASIL, 05-09-2018: Candidata ao senado federal pelo PSOL, Anna Karina. (Foto: Alex Gomes/O Povo)

O vereador Gabriel Biologia (Psol) protocolou nesta quarta-feira, 21, pedido de licença por interesse particular por até 120 dias na Câmara Municipal de Fortaleza. Com a mudança, deverá assumir mandato de vereadora pela primeira vez a professora Anna Karina (Psol), 2ª suplente do Psol em 2020.

A licença de Gabriel tem o objetivo de garantir que a bancada do Psol em Fortaleza seja 100% feminina durante março, mês da mulher. Ele deverá retornar ao cargo já em abril, apesar da duração máxima prevista de 120 dias para a licença. O 1º suplente do partido, Ailton Lopes (Psol), aceitou o acordo e não tomará posse, abrindo espaço para a chegada de Karina.

Com isso, ela deverá atuar ao longo de março com o mandato coletiva Nossa Cara (Psol), representado oficialmente na Casa por Adriana Gerônimo (Psol). Com 4.834 votos na última eleição municipal, Anna Karina tem histórico antigo de militância no Psol cearense. Em 2018, ela chegou a disputar pelo Senado, recebendo 316,9 mil votos.



Esta é a primeira vez que um dos vereadores do Psol de Fortaleza pedem licença dos mandatos desde a eleição de 2020. Gabriel Aguiar vinha exercendo a função de líder da oposição ao governo José Sarto (PDT) no Legislativo.