Na contramão da Câmara Municipal, Alece rejeita repúdio contra Lula

Foto: Dário Gabriel/Alece Plenário da Assembleia Legislativa

Após manhã de muitos embates, a Assembleia Legislativa rejeitou nesta quinta-feira, 22, nota de repúdio contra fala do presidente Lula (PT) que comparou os conflitos e o desastre humanitário na Faixa de Gaza com o Holocausto.

Apresentado por Alcides Fernandes (PL), o requerimento contou com 20 votos contrários e apenas cinco votos favoráveis. Votaram a favor do requerimento, além de Alcides, apenas os deputados Carmelo Neto (PL), Dra. Silvana (PL), Felipe Mota (União) e Sargento Reginauro (União)

A rejeição ocorre um dia depois de a Câmara Municipal aprovar nota no mesmo sentido, por 12 votos a favor e 11 contra. Votação acabou sendo marcada por "silêncio" no plenário de aliados da gestão José Sarto (PDT), com apenas dois dos dez vereadores do PDT participando da votação.

mais informações em instantes