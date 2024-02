Pedetista minimiza silêncio em repúdio: "Era uma bola dividida entre Lula e Bolsonaro"

Foto: divulgação Vereador Raimundo Filho (PDT)

O vereador Raimundo Filho (PDT) minimizou nesta quinta-feira, 22, baixa participação de pedetistas – sobretudo aliados do prefeito José Sarto (PDT) – na votação da Câmara Municipal de Fortaleza que aprovou nota de repúdio contra a fala do presidente Lula comparando o desastre humanitário na Faixa de Gaza ao Holocausto.

Em entrevista à coluna, o vereador admitiu até ter sido informado do momento em que aconteceria a votação, mas preferiu não se manifestar. “Achei que o PDT tomou um posicionamento, não falando pelo partido, mas preferiu se abster, ou não votar, pela questão que é uma bola dividida”, disse o vereador.

“Esse Lula e Bolsonaro é uma briga dessa polarização e achei que o melhor posicionamento nosso mesmo era deixar que os lados extremos votassem”, afirma. Dos dez vereadores do PDT, apenas os dois dissidentes – Enfermeira Ana Paula e Júlio Brizzi – participaram da votação, com ambos registrando voto contrário ao repúdio.

Apesar de a maioria ter registrado presença no painel eletrônico da Câmara, os outros não declararam voto na votação. O resultado acabou saindo pela aprovação do repúdio, com 12 votos a favor, 11 contra e vinte vereadores sem voto. (com informações do repórter Yuri Gomes)