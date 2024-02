PDT indica Cláudio Pinho como líder na Alece; cidistas falam em "atropelo"

Foto: Junior Pio/José Leomar (Alece) Os deputados estaduais Guilherme Landim e Cláudio Pinho

O Diretório que comanda o PDT no Ceará se reuniu na tarde desta sexta-feira, 23, e indicou Cláudio Pinho (PDT) como novo líder do partido na Assembleia Legislativa do Ceará. A escolha é questionada por aliados de Cid Gomes (PSB), que afirmam já terem apresentado, na semana passada, a indicação de Guilherme Landim (PDT) para o posto.

Reunião desta sexta-feira acabou tendo embate duro entre o grupo ligado a André Figueiredo (PDT) no partido, hoje representado na Assembleia por Pinho, Antônio Henrique (PDT), Queiroz Filho (PDT) e Lucinildo Frota. Bloco ligado a Cid, por outro lado, reúne hoje maioria da bancada, com nove deputados estaduais, e reivindica a liderança do partido.

A tese da “maioria”, no entanto, é questionada por grupo de Figueiredo no partido. Presidente da Comissão Provisória que dirige o PDT Ceará, o ex-senador Flávio Torres destaca que o Estatuto da sigla determina que a liderança do partido seja definida pelo diretório pedetista, o que anularia indicação feita por cidistas.

“Eles estão confundindo liderança de partido com liderança de bancada. A liderança do PDT é do partido, e nosso Estatuto prevê a participação da Executiva, junto com a bancada, nessa escolha”, avalia Torres. Landim e os cidistas, no entanto, destacam ponto do Regimento Interno afirmando que a indicação é feita em escolha direta entre as bancadas.

“O Regimento da Alece é muito claro, que no início de cada Legislatura a Mesa recebe a assinatura da maioria absoluta daquela representação ou bloco partidário. E foi isso que nós fizemos, na sexta-feira da semana passada, que era o prazo oficial. Então não tenho nenhuma dúvida de que a Mesa Diretora não vai nem receber”, diz Guilherme Landim. Sem acordo, cidistas deixaram a reunião de hoje.

“Fica muito claro que é mais uma perseguição do partido, querendo, mais uma vez, passar por cima da maioria. Assim como eles fizeram no ano passado”, continua Landim. Indicação de cidistas inclui Marcos Sobreira (PDT) e Jeová Mota (PDT) como vice-líderes. Já indicação do Diretório incluin Queiroz Filho e Antônio Henrique no mesmo posto.