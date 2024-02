Grupo de Acrísio também irá receber pré-candidatos do PT em Fortaleza

Foto: JÚLIO CAESAR Acrisio Sena é historiador e ex-deputado estadual; agora se coloca como pré-candidato a vereador de Fortaleza nas eleições de 2024

Corrente do ex-deputado Acrísio Sena (PT) no Partido dos Trabalhadores começa nesta segunda-feira, 26, a ouvir os cinco pré-candidatos do partido à Prefeitura de Fortaleza. Reuniões ocorrem após grupos dos deputados José Airton Cirilo (PT) e José Guimarães (PT) fazerem movimento parecido para a disputa.

Segundo Acrísio, os primeiros ouvidos serão Luizianne Lins (PT) e Evandro Leitão (PT).

O ex-deputado, que hoje preside o Instituto Centec do Governo do Ceará, afirma que as reuniões fazem “parte do rito democrático do partido” e “serão fundamentais para compreender a visão dos candidatos sobre a organização partidária, alianças, relação com o governo Elmano de Freitas e projeto de governo e para a Capital”.

“Esse debate deve ocorrer o quanto antes, para evitar desgastes internos e fortalecer o partido diante de uma disputa tão acirrada", destaca Acrísio, que também já foi vereador de Fortaleza por diversos mandatos e presidiu a Câmara Municipal da Capital.

Além de Luizianne e Evandro, disputam o posto de candidato Artur Bruno, Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar. No início de fevereiro, o grupo do deputado José Airton Cirilo declarou apoio à pré-candidatura de Evandro Leitão.