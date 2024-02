"Rodízio" chega a 4ª licença e Guilherme fica na Alece até junho

Foto: FÁBIO LIMA Guilherme Sampaio, deputado estadual e presidente municipal do PT

A deputada Jô Farias (PT) iniciou nesta segunda-feira, 26, período de 120 dias em licença do cargo na Assembleia Legislativa do Ceará. Com isso, ela será a quarta petista a pedir afastamento temporário do Legislativo desde 2023, em “rodízio” articulado pela base do governo Elmano de Freitas (PT) para manter o suplente Guilherme Sampaio (PT) na Casa.

Com contagem iniciada nesta segunda-feira, 26, licença de Jô Farias pode durar até 25 de junho, data “em cima” do período eleitoral deste ano. Vereador de Fortaleza atualmente de licença do mandato, Guilherme ficou na 2ª suplência da federação PT-PCdoB-PV em 2022.

Desde o início da atual legislatura, no entanto, petistas vão se revezando para manter o petista na Casa. Presidente do PT Fortaleza, Guilherme é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza e terá peso decisivo no processo de definição de candidatura do partido, além de ser um dos mais ativos defensores da sigla e de Elmano na tribuna da Alece.

A primeira licença foi autorizada logo no início de 2023, com Fernando Santana (PT) pedindo afastamento por 120 dias. Logo depois, foi a vez de Júlio César Filho (PT), que foi seguido por Alysson Aguiar (PCdoB), em licença que terminou no início desta semana. Agora, Jô Farias será a quarta a integrar o rodízio, com Nizo Costa (PT) também já admitindo participar do revezamento.