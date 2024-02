Caucaia: Candidatura governista afunila entre Catanho, Salmito e Lia Gomes

Foto: TATIANA FORTES/GOV. DO CEARA Waldemir Catanho destacou apoio a Luizianne durante plenária de apoio à pré-candidatura da petista

Inicialmente previsto para ter conclusão nesta quarta-feira, 28, processo de definição da candidatura que terá apoio do governo Elmano de Freitas (PT) e do prefeito Vitor Valim (PSB) em Caucaia deve ter definição até esta sexta-feira, 30.

A discussão, no entanto, já se “afunilou” para ficar entre o secretário de Articulação Política do Ceará, Waldemir Catanho (PT), o secretário do Desenvolvimento Econômico, deputado Salmito Filho (PDT), e a deputada Lia Gomes (PDT), irmã de Cid e Ciro Gomes (PDT).

A redução entre os nomes em debate foi confirmada à coluna pelo próprio Catanho. Segundo ele, ainda são realizadas tratativas entre Elmano e Valim sobre o assunto, que devem ser concluídas até a sexta-feira.

Entre os três nomes, o que teria caminho mais “livre” até a candidatura seria o do próprio Catanho, uma vez que os outros dois, Salmito e Lia, não devem ter legenda em seus atuais partidos, o PDT, e precisariam trocar de legenda para a disputa.

A mudança deles, no entanto, não estaria contemplada pela janela partidária e os dois poderiam ser alvos de ações de perda de mandato pelo PDT. Processo onde eles tentam justificar uma possível desfiliação do partido ainda não teve veredito na Justiça Eleitoral.