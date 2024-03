Câmara de Fortaleza terá CPI para investigar aplicativos de entregas e transporte

Foto: Zanin anula reconhecimento de vínculo entregador de aplicativo

O vereador Márcio Martins (SD) protocolou nesta sexta-feira, 1º, requerimento na Câmara Municipal para a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a atividade de aplicativos de entregas e de transporte em Fortaleza. Com isso, o Legislativo voltará a ter uma CPI após 13 anos sem instalação de uma comissão do tipo.

Além das quinze assinaturas necessárias para a entrada do requerimento, a CPI também possui “bênçãos” do presidente da Casa, Gardel Rolim (PDT), para ser instalada. Na segunda-feira, Martins irá se reunir com Rolim para cobrar a instalação rápida do grupo.

Segundo o autor da CPI, o grupo quer apurar diversas denúncias de supostas irregularidades que estariam sendo cometidas por aplicativos como Uber, iFood, 99 e Zé Delivery na Capital. “Existe um quadro de vasto descumprimento da legislação, de federal a municipal, nessas atividades, desde questões trabalhistas até evasão de divisas”, afirma.

Ele destaca, por exemplo, que motoqueiros que trabalham para as plataformas enfrentam hoje situação de desamparo e de ausência de direitos. “Sabemos que existe um entendimento de que não existe vínculo empregatício nesses casos, mas já existem decisões reconhecendo que é uma atividade de trabalho, o que gera obrigações”, diz.

“Temos motoqueiros hoje trabalhando totalmente sem amparo nem segurança, ou que estão sujeitos a serem bloqueados de trabalhar a qualquer momento, sem direito à ampla defesa; O que existe hoje é uma exploração tácita dessa atividade, o que alguns apelidaram de ‘uberização’, e a Câmara precisa investigar a aplicação da lei”, afirma ainda o vereador.

Ainda neste sentido, Martins destaca também o fato de que a maioria das empresas em operação no setor não paga o Imposto Sobre Serviços (ISS) em Fortaleza, mesmo lucrando com a atuação na cidade. “Apesar de elas atuarem aqui, não fica um centavo sequer desse ISS para Fortaleza. Vai tudo para um município do Interior de São Paulo”, afirma.

Esta será a primeira CPI instalada na Câmara Municipal desde 2011, quando a Casa protocolou uma comissão para investigar denúncias de exploração sexual em Fortaleza. Na época, a instalação do grupo acabou provocando reforço na fiscalização em bares e boates da orla da Capital.

Ainda não existe definição de quem serão os membros da comissão. Pela tradição da Casa, o autor do requerimento deverá ser indicado como presidente da CPI. Entre vereadores, um dos cotados para ficar com a relatoria da comissão é o vereador Danilo Lopes (Avante), que tem histórico de acompanhamento de serviços de aplicativos no Legislativo.

Assinam o requerimento de pedido da CPI os vereadores Márcio Martins (SD), Inspetor Alberto (PL), Priscila Costa (PL), Julierme Sena (União), Ana Aracapé (PL), Cláudia Gomes (PSDB), Didi Mangueira (PDT), Diógenes Madeira (PMB), Germano He-Man (PMB), Iraguassu Filho (PDT), Moura Taxista (PSB), Paulo Martins (PDT), PP Cell (PSD), Raimundo Filho (PDT), Veríssimo Freitas (Republicanos).