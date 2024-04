PDT aciona STF contra lei que aumentou ICMS no Ceará; Zanin será relator

Foto: Zanin suspende concurso da PM e do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso

A Direção Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT) protocolou nesta terça-feira, 2, Ação Direta de Inconstitucionalidade contra lei do governo Elmano de Freitas (PT), aprovada ainda em 2023, que aumentou de 18% para 20% a alíquota geral do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Ceará.

Autuada na tarde da terça-feira, a ação cobra a decretação da inconstitucionalidade da lei e já foi distribuída ao ministro Cristiano Zanin. A ADI é assinada pelos advogados tributaristas Hugo de Brito Machado Segundo e Schubert de Farias Machado.

Segundo a ação, lei aprovada pela Assembleia Legislativa teria "atropelado o processo legislativo" e cometido “graves inconstitucionalidades”. “Fingiu-se que o projeto foi lido, refletido, e debatido. De rigor, a Assembleia, por meio de suas forças majoritárias, limitou-se a chancelar o texto recebido do Poder Executivo, impondo-o à força, sem alteração”, diz.

Neste sentido, os advogados questionam “velocidade” de aprovação da mensagem, que teria tramitado por apenas seis dias. Entre outros pontos, a defesa também resgata fato de o procurador jurídico da Assembleia, Rodrigo Martiniano Ayres Lins, ser analista judiciário de carreira no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No início do ano, o caso foi levado à tribuna da Assembleia por petistas, que afirmam que a atividade seria incompatível com o exercício da advocacia. A Casa, no entanto, rebate a tese e destaca que o servidor recebeu autorização do próprio TSE, à época presidido pelo ministro Gilmar Mendes (STF), para atuar na Procuradoria Legislativa da Assembleia.