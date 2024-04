Castelão terá ação contra LGBTfobia antes de final do Campeonato Cearense

Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Bandeira LGBTQIA+ no gramado da Arena do Grêmio

As Secretarias da Diversidade (Sediv) e do Esporte (Sesporte) do Estado do Ceará realizam nesta quinta-feira, 4, às 15h, uma visita técnica à Arena Castelão, onde deverão ser atualizadas uma série de ações de combate à LGBTfobia no âmbito do futebol.

Segundo a Sediv, a visita busca destacar a entrega de 90 placas com mensagens de combate à LGBTfobia no Castelão. Desde o início de 2023, a pasta também estuda ações educativas contra a prática de cânticos homofóbicos por torcidas no estádio.

“A gente vai chegar lá no intuito de também chamar atenção para essas placas e para o fato de que não é permitida a LGBTfobia nem no ambiente futebolístico, nem em nenhum espaço esportivo. Esses espaços são para agregar, construir valores, e não para se degladiar”, diz a secretária da Diversidade do Ceará, Mitchelle Meira.

O ato vem em hora importante para o futebol cearense, ocorrendo poucos dias antes da final do Campeonato Cearense de Futebol, marcada para este sábado, 6 de abril. Diversas torcidas ligadas à causa LGBT de clubes do Estado foram convidadas para a visita.

Neste sentido, Mitchelle destaca que deverá ser instalado, ainda na próxima semana, um Grupo de Trabalho entre Sediv e Sesporte para seguir elaborando políticas públicas no sentido de combater a LGBTfobia nos estádios.