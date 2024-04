Petistas criticam "interferência externa" em eleição do PT Fortaleza

Foto: Samuel Setubal-Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-10-2022: Concentração sede PT localizada na Av. Da Universidade. (Foto: Samuel Setubal/ Especial Para O Povo)

Militantes do PT de Fortaleza têm se queixado nos últimos dias de uma crescente “interferência” de forças externas ao partido na eleição interna para este domingo, 7. Marcado para ocorrer a partir das 8h, o processo petista irá eleger os 200 delegados que irão definir quem será o candidato do partido na eleição de 2024 na Capital.

Terão direito a votar apenas pessoas filiadas ao PT de Fortaleza antes de 8 de julho de 2023. Por conta disso, vários integrantes do partido têm criticado a existência de movimentos “externos” ao PT com mobilizações para a disputa, principalmente em apoio à pré-candidatura do deputado Evandro Leitão (PT) dentro da sigla.

Um dos casos citados, por exemplo, é do vereador Léo Couto (PSB). Apesar de filiado à sigla do senador Cid Gomes (PSB), o parlamentar apoia uma série de candidatos a delegado na disputa interna petista e tem aparecido em eventos de mobilização de lideranças comunitárias favoráveis à candidatura de Evandro.

Outra situação questionada é a do ex-deputado federal Eudes Xavier (PT), que também vem atuando pró-Evandro na disputa. Apesar de ser filiado ao PT há vários anos, o ex-parlamentar é apontado como nome próximo de líderes do PSD no Ceará. Atualmente, Eudes é coordenador de Desenvolvimento Comunitário do Sistema Fecomércio, órgão presidido pelo deputado federal Luiz Gastão, que também é presidente do PSD Fortaleza.

“É algo estranho para o PT, gente de outros partidos participando dessa forma”, afirma um petista, que conversou com a coluna sob condição de anonimato. Outros militantes do partido também contestaram a situação, reforçando que o processo interno do PT diria respeito apenas aos filiados do partido.

Vereador nega interferência: “Somos todos da mesma aliança”

Procurado pela coluna, Léo Couto confirmou apoio ao presidente da Assembleia na disputa, mas minimizou tese de “interferência”. “Qual a influência que eu tenho dentro do PT? A única coisa que eu posso fazer é dizer que eu apoio um candidato do PT, que é o Evandro. Eu dou pitaco, mas sou do PSB. Dou pitaco porque é um partido da nossa aliança”, afirma.

“Tem sim algumas pessoas que me apoiam para vereador e que são do PT, ou ligadas ao PT”, continua, citando o líder comunitário Márcio Lima, liderança influente no Serviluz. “Tenho relação com ele desde 2018, quando eu não era nem vereador e ele votava no Ronivaldo (Maia, ex-petista hoje filiado ao PSD). É uma relação antiga e ele me apoia”, diz.

Neste sentido, Couto reforça arco de alianças do PT e chega, pelo contrário, a elogiar processo interno petista. “A gente está no mesmo grupo, todo mundo sabe que eu apoio o Evandro. Não vejo isso como uma interferência, não existe isso. É inclusive uma discussão super interessante, seria bom se todo partido tivesse isso. Com certeza quem for escolhido o candidato, seja Evandro, Luizianne, quem for, vai chegar mais fortalecido na disputa”, diz.

“Tenho relação com o Camilo (Santana, ministro da Educação), estou no partido do pai do Camilo, ele (Camilo) é a pessoa para quem eu ligo para ouvir. É um cara que tem atenção comigo, que respeito muito e me espelho, e é do PT. A discussão é ampla e não posso deixar de dar minha opinião, e ela é que o Evandro é o mais preparado para representar nossa aliança. Então, é normal que pessoas ligadas a mim votem no Evandro”, conclui.

A coluna tenta, desde a tarde de ontem, ouvir Eudes Xavier sobre o assunto. Até a tarde deste sábado, no entanto, não obteve resposta do ex-deputado. O espaço segue aberto para qualquer manifestação do petista.