André ganhará medalha da Câmara Municipal com Ciro, Sarto, RC e Lupi

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-01-2023: Ato no Partido Democrático Trabalhista com a presença de Carlos Lupi / Andre Figueiredo / Flavio Torres / Jose Sarto / Roberto Claudio. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

A Câmara Municipal de Fortaleza realizará na próxima quinta-feira, 11, a partir das 18h, sessão solene que irá homenagear o deputado federal André Figueiredo (PDT) com a Medalha Boticário Ferreira, maior honraria do Legislativo da Capital.

A expectativa é de que diversas autoridades locais e nacionais do PDT compareçam ao evento, incluindo o ministro Carlos Lupi (Previdência), o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e o prefeito José Sarto (PDT).

André Figueiredo é atualmente presidente em exercício do PDT Nacional, uma vez que Lupi está no exercício do cargo de ministro. A homenagem ocorre também no contexto das celebrações de 40 anos do PDT no Brasil.