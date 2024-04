Com Catanho candidato, Augusta Brito assume Articulação Política

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,07.03.2024: Augusta Brito, senadora. Governo do Ceará apresenta as 29 escolas que passam a ofertar tempo integral em 2024.

O governador Elmano de Freitas (PT) nomeou nesta segunda-feira, 9, a suplente de senadora licenciada Augusta Brito (PT) como nova secretária da Articulação Política do Governo do Ceará.

A exoneração ocorre após Waldemir Catanho ser exonerado para entrar na disputa pela sucessão da Prefeitura de Caucaia. Titular da pasta desde o início da gestão Elmano, Catanho deve disputar com apoio do Governo do Estado e do atual prefeito Vitor Valim (PSB), que não disputará reeleição.