Capitão Wagner diz que Luizianne é "tratorada" em escolha do PT Fortaleza

Foto: JÚLIO CAESAR Capitão Wagner esteve no O POVO para participar de debate

Pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, o ex-deputado Capitão Wagner questionou nesta quarta-feira, 10, processo de definição da candidatura do PT em Fortaleza. Em publicação nas redes sociais, o candidato afirmou que Luizianne Lins (PT) estaria sendo “tratorada” antes mesmo da conclusão do processo.

“E essa tratorada na Luizianne Lins no processo de escolha do PT em Fortaleza? O encontro será dia 21 de abril e já estão comemorando a vitória do outro nome. Militantes dizem que compraram gente do núcleo duro da lôra e que se o processo continuar nesse formato vão seguir outro rumo”, afirma o ex-deputado.