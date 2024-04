Frente Parlamentar da Alece repudia ataques de Ciro contra senadora do PT

Foto: FERNANDA BARROS Deputada Larissa Gaspar (PT)

A Frente Parlamentar do Combate à Violência Política de Gênero da Alece, por meio de sua presidente Larissa Gaspar (PT), emitiu nesta quarta-feira, 10, nota de repúdio contra ataques "machistas e desrespeitosos" de Ciro Gomes (PDT) contra a senadora Janaína Farias (PT), recentemente empossada no Senado.

"Comportamentos como o de Ciro Gomes, que tem histórico de falas machistas e misóginas, precisam ser combatidos, investigados e punidos na forma da lei, porque se trata de uma das formas mais graves de violência política contra uma mulher em espaço de poder, ofendendo sua honra e sua dignidade”, diz a nota.

"A Frente Parlamentar reitera sua solidariedade com a senadora Janaína Farias e se disponibiliza a estar ao seu lado em todas as medidas legais cabíveis e no encaminhamento do caso aos órgãos públicos competentes”, continua o documento.

Ainda na semana passada, Ciro fez uma série de críticas à senadora petista, chegando a dizer que ela seria a “assessora de assuntos de cama” de Camilo. As falas provocaram intenso repúdio por parte de diversos políticos, motivando inclusive a articulação por uma nota de repúdio coletiva por parte da bancada feminina no Senado Federal.