Ministro cobra Elmano e Evandro em ação do PDT contra Lei do ICMS

Cristiano Zanin pediu informações do Governo do Ceará e da Assembleia Legislativa sobre rito de tramitação da lei que reajustou, ainda em 2023, alíquotas do imposto no Estado