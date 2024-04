Vereadora cobra repúdio a ataque de Ciro contra senadora do PT

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Ciro esteve ao lado de seus aliados no Ceará, Roberto Cláudio, Sarto e Flávio Torres

A vereadora Anna Karina (Psol) apresentou nesta terça-feira, 9, requerimento na Câmara Municipal com uma moção de repúdio contra ataques do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) contra a suplente de senadora Janaína Farias (PT), recém-empossada no Senado.

Ainda na semana passada, Ciro fez uma série de críticas à petista, chegando a dizer que ela seria a “assessora de assuntos de cama” de Camilo. As falas provocaram intenso repúdio por parte de diversos políticos, motivando inclusive a articulação por uma nota de repúdio coletiva por parte da bancada feminina no Senado Federal.

No requerimento, que deve entrar em pauta na Câmara Municipal, a vereadora do Psol classifica a fala como “misógina” e digna de repúdio dos vereadores da Casa. Ciro, no entanto, conta hoje com boa relação da maioria dos vereadores de Fortaleza, sobretudo os que integram a base do governo José Sarto (PDT).