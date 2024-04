Dois dias após ser nomeado, deputado pede exoneração do governo Sarto

Foto: Divulgação/Lucinildo Frota Lucinildo Frota será candidato à Prefeitura de Maracanaú

Dois dias após ser nomeado titular da Secretaria Executiva Regional 5 da Prefeitura de Fortaleza, o deputado estadual Lucinildo Frota (PDT) pediu exoneração do cargo ao prefeito. O pedido foi confirmado à coluna pelo próprio parlamentar, que também é pré-candidato a prefeito de Maracanaú.

Nomeação de Lucinildo foi publicada no Diário Oficial do Município da última segunda-feira, 8. Já a exoneração saiu na edição do Diário Oficial desta quarta-feira, 10. “Eu agradeci a nomeação, mas pedi pra me exonerar!”, disse o deputado na tarde desta quinta-feira.

Ele chegou a afirmar que daria mais detalhes à coluna, mas não retornou ligações até a noite de hoje. Integrante da base aliada de Elmano de Freitas (PT) até o início deste ano, Lucinildo deixou o seu antigo partido, o PMN, e se filiou ao PDT após articulações para disputar a Prefeitura de Maracanaú.