Governo propõe suspensão de ações na Justiça contra greves da Uece, UVA e Urca

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 17-12-2023: Último vestibular do ano, próximo às comemorações natalinas. Vestibular da UECE, no Campus Itaperi. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Os reitores da Universidades Estadual do Ceará (Uece), Estadual do Vale do Acaraú (UVA) e Regional do Cariri (Urca) apresentaram, com anuência do Governo do Estado do Ceará, uma nova proposta de negociação aos sindicatos de docentes das três instituições, que estão em greve pelo menos desde o final de março.

Na nova ação, o governo propõe tanto a criação de uma nova mesa de negociação com as categorias, assim como a apresentação de uma petição ao Judiciário solicitando a suspensão de processos judiciais movidos pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) contra o movimento grevista das instituições.

Em contrapartida, o Estado exige o retorno das atividades acadêmicas nas três instituições. Além de integrantes da PGE, das universidades e dos sindicatos, a Mesa Setorial de Negociações incluiria também membros da Casa Civil, da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) e da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Secitece).

A proposta já foi apresentada pelos reitores das três instituições aos sindicatos da categoria. O Governo agora aguarda, portanto, posicionamento oficial dos docentes para continuar com as negociações.

Desde o início das paralisações, a PGE acusa o movimento de ter sido deflagrado de maneira ilegal, com realização de assembleias antes mesmo da conclusão das negociações. Na terça-feira, 9, o desembargador Washington Luís Bezerra de Araújo, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), acatou pedido do órgão e reiterou ordem pela paralisação imediata da greve da Urca.

Na decisão, o magistrado decidiu também “dobrar” valor da multa cobrada por cada dia de descumprimento de paralisação da greve, que passou de R$ 50 mil para R$ 100 mil. Além disso, a decisão também vai além e também determina uma multa de R$ 15 mil para cada diretor do Sindurca, “haja vista os indícios de possível descumprimento da liminar”.