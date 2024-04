Psol aciona MPCE contra ato com Jair Bolsonaro em Fortaleza

Foto: NELSON ALMEIDA / AFP Bolsonaro em ato na Avenida Paulista, em 25 de fevereiro de 2024

Os vereadores Adriana do Nossa Cara (Psol) e Gabriel Aguiar (Psol) e o deputado Renato Roseno (Psol) apresentaram denúncia conjunta ao Ministério Público do Ceará (MPCE) contra evento com presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcado para esta quinta-feira, 11, para lançamento de André Fernandes (PL) a prefeito de Fortaleza

Na ação, apresentada ao Centro de Apoio Operacional Eleitoral (CAOPEL), os parlamentares cobram investigação sobre possível ilegalidade do evento, que será realizada no ginásio Paulo Sarasate, equipamento público da Prefeitura de Fortaleza.

Em nota, as bancadas do Psol destacam a possibilidade de que o evento configure tanto uma “campanha eleitoral antecipada” como “uso indevido de equipamento público”. Eles destacam que a Lei das Eleições proíbe a cessão e o uso de bens públicos em benefício de candidatos e partidos. “Logo, o evento de hoje viola regras eleitorais”, dizem.

“Diante da divulgação do evento com características de campanha eleitoral antecipada e da violação às proibições previstas na lei das eleições possível desvio de finalidade na utilização do bem público, os parlamentares do PSOL solicitam ao Ministério Público a avaliação e as medidas necessárias para garantir a igualdade de oportunidades entre os candidatos nas eleições de 2024”, continuam os parlamentares.

Na nota, Roseno e os vereadores destacam ainda a importância de resposta rápida do MPCE para garantir que “o uso de recursos públicos esteja em conformidade com os princípios da legalidade e da ética”.