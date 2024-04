Procurador dá parecer favorável à desfiliação de Evandro do PDT no TSE

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12-04-2024: Evandro Leitão em reunião ordinária do ano do Comsefaz e do Confaz, reunindo secretários Fazenda, Finanças, Receita, Tributação ou Economia dos 26 estados e do Distrito Federal, além de representantes do Governo Federal, no Hotel Gran Marquise. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, emitiu nesta sexta-feira, 12, parecer favorável ao presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), em processo onde o deputado tenta justificar sua desfiliação do PDT.

Na prática, a manifestação do vice-procurador-geral eleitoral recomenda a rejeição de recurso apresentado pelo PDT Nacional, peticionado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tenta anular acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) reconhecendo a justa desfiliação de Evandro, sem perda do mandato de deputado estadual.

Na manifestação, o procurador chega a questionar argumento do deputado de que ele teria sofrido perseguição política dentro do antigo partido. Espinosa Bravo Barbosa destaca, no entanto, validade de carta de anuência aprovada pelo Diretório Estadual do PDT Ceará em agosto de 2023, que funcionou como “salvo-conduto” pela desfiliação de Evandro.

Na época, o Diretório Estadual pedetista ainda era comandado por Cid Gomes (PSB), com o movimento pró-Evandro servindo de pontapé inicial para a crise entre o senador e o presidente nacional do partido, deputado André Figueiredo (PDT). Evandro acabou pedindo desfiliação do PDT em 17 de dezembro do ano passado.

Neste sentido, o procurador eleitoral destaca que reunião do PDT Nacional "vetando" a concessão de cartas de anuência ocorreu apenas em 27 de outubro, após a concessão do salvo-conduto a Evandro. “Nesse teor, em obediência ao princípio da segurança jurídica, não há se cogitar da aplicação da Resolução à espécie, pois a carta de anuência ao Deputado Evandro Leitão foi outorgada em 28 de agosto de 2023”, diz o parecer.

O caso de Evandro ainda aguarda posicionamento do relator do caso no TSE, ministro Floriano de Azevedo Marques. Depois da análise, o relator deve encaminhar o caso para julgamento no plenário da Corte Superior.