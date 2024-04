Luizianne define nomes para disputa

Foto: FÁBIO LIMA Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita

Pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, a deputada federal Luizianne Lins define hoje, em reunião com seu grupo político, os nomes dos delegados que irão participar do encontro responsável pela escolha, em 21 de abril, do representante do PT na disputa eleitoral da capital cearense. A coluna apurou que a parlamentar deve se manter na corrida até essa data, evitando que o processo se converta numa cerimônia de unção do também pré-candidato Evandro Leitão, que somou, ao todo, o maior número de votos entre as chapas - quase 60%. Individualmente, porém, Luizianne foi a mais votada, com 29%. A intenção é sustentar a divergência interna, que pode repercutir no cenário pós-encontro.

Desafio para Evandro

Para interlocutores de Luizianne, o entendimento é de que, na atual configuração, o bloco de Evandro precisa mais da petista do que o contrário. "Para unificar o PT", disse uma integrante dessa ala luiziannista, "vão ter que sentar com ela".

Conversas à vista

Do lado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, contudo, há tratativas previstas apenas com os deputados estaduais Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar, ambos pré-candidatos do partido à sucessão de José Sarto (PDT).

Caucaia na mira

À coluna, uma fonte no PT relatou que dificilmente Luizianne irá declarar apoio a Evandro. Segundo ele, a deputada já tem uma estratégia: esvaziar Fortaleza, concentrando esforços e deslocando a militância para Caucaia, onde o aliado e ex-secretário Waldemir Catanho concorre à Prefeitura em 2024.

Intervenção na Enel?

Foto: FÁBIO LIMA José Guimarães projeta candidatura própria do PT em Fortaleza no próximo ano

Líder do governo Lula na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT) quer intervenção imediata do Palácio do Planalto para que os sucessivos problemas no abastecimento de energia no Ceará sejam resolvidos. A cargo da Enel no âmbito estadual, o fornecimento tem sido alvo de críticas sistemáticas e de uma CPI instalada na Assembleia Legislativa.

Elmano em Brasília

De acordo com Guimarães, o "Ministério de Minas e Energia precisa intervir aqui (no Ceará) ou para cancelar a concessão, não renovando, ou modelando". O parlamentar participa de reunião em Brasília nesta terça-feira, 16, com o governador Elmano de Freitas e o ministro Alexandre Silveira de Oliveira. O objetivo da agenda é definir um protocolo de atuação da pasta.

Lista tríplice chega ao Abolição

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) enviou ao Governo do Estado a lista tríplice com os nomes dos candidatos a desembargador oriundos do Ministério Público (MPCE). Estão no rol, pela ordem de votação, os procuradores Marcos William Leite de Oliveira (42 votos), Francisco Lucídio de Queiroz Júnior (33) e Emmanuel Roberto Girão de Castro Pinto (25). Elmano tem agora 20 dias para escolher o novo membro do TJCE.

Aposentadoria

Após questionamento da coluna, o TJCE informou que o ministro do STJ Teodoro Silva Santos, ex-membro do Judiciário local, de fato entrou com pedido de aposentadoria ao tribunal, mas que os vencimentos não são cumulativos em hipótese alguma. "Junto ao pedido de aposentadoria foi solicitada a suspensão dos pagamentos, ou seja, o magistrado não receberá vencimentos do TJCE enquanto estiver vinculado ao STJ", esclareceu em nota.

