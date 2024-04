Servidores técnico-administrativos da UFC completam um mês de greve hoje

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-04-2024: Movimentação de pessoas e alunos durante o primeiro dia da greve dos professores da UFC-ICA no Campus do Pici. (Foto: Samuel Setubal)

Servidores Técnico-Administrativos em Educação (TAE) da Universidade Federal do Ceará (UFC) “comemoraram” nesta segunda-feira, 15, um mês desde a deflagração de greve da categoria, que cobra reestruturação da carreira e recomposição salarial.

Atualmente, 66 universidades federais e 460 campi de institutos federais estão com atividades de TAEs paralisadas. A reivindicação prioritária do movimento é de que o governo Lula (PT) promova a renovação do Plano de Cargos e Carreiras da categoria, sem atualização há quase 20 anos.

Além disso, os servidores também integram mesa de servidores do Executivo que pleiteiam reajuste salarial e de auxílios para saúde e alimentação. “O reajuste linear de 9% concedido no ano passado a todo o executivo federal, além de manter as disparidades entre as carreiras, não foi suficiente para compensar as perdas de quase 50% dos TAEs em relação à inflação (referentes ao período de 2016 a 2022”, diz nota do Comando Geral da greve.

Na semana passada, o governo federal agendou uma reunião com a categoria no Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) para a próxima sexta-feira, 19. Nesta segunda-feira, 15, a questão será pauta de audiência pública da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. Evento inclui convites a representantes do governo federal.