Após reunião com Elmano, ministro fala em "medidas severas" contra Enel Ceará

Foto: Lula Marques/ Agência Brasil Brasília (DF) 29/08/2023 Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Carlos Ciocchi, participam de audiência conjunta das comissões de Fiscalização Financeira e Controle; e de Minas e Energia. Foto Lula Marques/ Agência Brasil

O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, prometeu nesta terça-feira, 16, “medidas severas” no sentido de cobrar qualidade e modernização do serviço de distribuição de energia elétrica prestado hoje pela Enel no Ceará. Fala ocorreu após reunião do ministro com o governador Elmano de Freitas (PT) e parte da bancada federal do Estado.

Também participaram do encontro membros da CPI da Enel instalada na Assembleia Legislativa. Na reunião, a comitiva acertou o envio tanto de um “dossiê” de denúncias coletadas pela CPI quanto de um relatório em elaboração da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) sobre a qualidade dos serviços da empresa no Estado.

“Vamos dar uma resposta muito firme. É importante que esse relatório e os dados da agência estadual, conveniada à Aneel, cheguem ao Ministério, para que a gente tome, com o mesmo rigor que tomamos em São Paulo, medidas severas para poder cobrar qualidade do serviço e modernizar o sistema”, destacou o ministro após o encontro.



Em São Paulo, ação do Ministério fez cobranças duras por melhorias no serviço, chegando a ameaçar inclusive a anulação da concessão da Enel no Estado. Desde então, o governo Lula (PT) tem discutido formas de atualizar normas sobre a exigência de qualidade para a prestação de serviços do setor no Brasil.

Articulador da reunião, Elmano também destacou importância de respostas à crise. “Apresentamos informações sobre os serviços de péssima qualidade que a Enel tem prestado ao povo cearense, solicitando já medidas para que nós possamos efetivamente ter uma mudança nessa situação para o nosso povo. São investimentos, empresários, o cidadão comum, que precisam de um serviço de energia e, infelizmente, hoje não contam com um serviço de qualidade”, diz.