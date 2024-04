Líder de Sarto destaca obras em "todos os bairros" e é rebatido por próprio aliado

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-02-2024: Adail Junior. Lançamento da segunda edição do projeto Político, eu! . (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

A Câmara Municipal de Fortaleza foi alvo de bate-boca “inusitado” entre vereadores na manhã desta terça-feira, 16, envolvendo inclusive críticas contra a gestão José Sarto (PDT) partindo de integrantes da própria base aliada do prefeito.

A discussão começou após o vice-líder do prefeito na Casa, PP Cell (PDT), discursar na tribuna afirmando que a gestão teria hoje obras em “todos os bairros” de Fortaleza. Durante a fala, ele destacou obras em andamento no bairro Antônio Bezerra.

O discurso, no entanto, acabou sendo rebatido logo depois por Adail Júnior (PDT), que tem base eleitoral no bairro. A crítica surpreendeu vereadores não só pelo tom – duro e repleto de cobranças – mas também pela origem: Até então, Adail Júnior era dos mais ativos defensores da gestão de Sarto no Legislativo municipal.

“O vice-líder mencionou o bairro do Antônio Bezerra, que teria obra do prefeito Sarto. O Antônio Bezerra? Tem não. Não me leve a mal não, sou da base do prefeito Sarto, mas não tem não. Para ser muito sincero, tivemos uma inauguração de uma Escola de Tempo Integral”, disse, questionando a afirmação de PP Cell.

“A ponte do Antônio Bezerra, tão falada e tão sonhada, fizeram foi parar agora, desde quinta-feira da semana passada. Tiraram até as máquinas de lá. Uma praça velha que estavam fazendo, ali na Joaquim Nogueira, sabe quanto é? Só R$ 200 mil, mas pararam. Frotinha do Antônio Bezerra? Pararam”, continua o vereador.