Elmano: PT tem que ter "humildade" e também discutir nomes de aliados em Fortaleza

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12-04-2024: Elmano de Freitas em reunião ordinária do ano do Comsefaz e do Confaz, reunindo secretários Fazenda, Finanças, Receita, Tributação ou Economia dos 26 estados e do Distrito Federal, além de representantes do Governo Federal, no Hotel Gran Marquise. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou nesta quarta-feira, 17, que o Partido dos Trabalhadores (PT) precisa ter “humildade” e discutir também nomes indicados por partidos aliados na definição do candidato da base aliada do Governo do Estado em Fortaleza.

“É importante que o PT tenha humildade de ter unidade com os partidos aliados. Tem partido aliado que está dizendo que tem interesse de colocar nomes para o debate. O PT tem que acatar, discutir os nomes dos partidos aliados e aí, em uma discussão coletiva, ver o nome que mais agrega, que mais unifica”, disse o governador.

Apesar da fala, está marcado para este domingo, 21, Encontro Municipal do PT que irá escolher o nome que irá representar o partido na eleição municipal. A votação será feita por 200 delegados eleitos em votação interna do partido realizada no início do mês, com chapas pró-Evandro Leitão (PT) concentrando cerca de 60% dos votos e chapa de Luizianne Lins (PT) somando cerca de 30%.

“Até o domingo nós vamos ter muitas conversas ainda entre os pré-candidatos, entre as correntes. O que nós queremos é que se tenha um consenso ou uma ampla maioria em torno de um nome. É muito importante que o partido tenha uma construção de uma unidade interna”, destacou ainda o governador do Ceará.

Até o momento, tanto PSB quanto PSD têm sinalizado interesse de indicarem nomes para a eleição municipal. Em entrevistas recentes, o senador Cid Gomes (PSB) tem questionado uma possível “concentração” de cargos do Executivo do Estado com o PT, afirmando que “não é bom para a política no Ceará ter um partido só com as três principais posições”.

Já o presidente municipal do PSD, deputado federal Luiz Gastão, afirma que uma possível composição com o PT já está “bastante avançada”, mas também tem destacado que o partido tem bons nomes para disputar pela Prefeitura de Fortaleza. Neste sentido, ele cita, além dele próprio, o deputado Célio Studart (PSD). (com informações da repórter Ana Luiza Serrão)