Girão diz que não há "menor possibilidade" de não manter candidatura em Fortaleza

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 27-03-2024: Senador Eduardo Girão em entrevista para a rádio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal)

O senador Eduardo Girão (Novo) reafirmou nesta quarta-feira, 17, que não irá retirar sua pré-candidatura a prefeito de Fortaleza. A manutenção do parlamentar na disputa ocorre mesmo com o recente lançamento da pré-candidatura do deputado André Fernandes (PL), que tentava atrair o Novo para sua chapa majoritária na Capital.

“A candidatura nunca esteve com a menor possibilidade de não seguir adiante. Claro que é um desafio grande, e acho ótimo isso para a democracia, de se ter várias candidaturas. Todas são legítimas, mas a nossa tem vários diferenciais”, disse Girão à coluna.

“Minha vida toda foi gestão, e estamos ouvindo a sociedade. Todo final de semana praticamente estou em Fortaleza, visitando os bairros, conversando, prestigiando nossos pré-candidatos do Novo, e vamos até o fim, se Deus nos abençoar com saúde. Quem conhece minha trajetória sabe que não sou de desistir”, diz ainda o senador.

Desde o início das articulações deste ano, tanto André Fernandes quanto Capitão Wagner (União) têm tentado “puxar” Girão para suas chapas na disputa, em tentativa de reduzir a divisão entre candidaturas de direita na Capital. Na última semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve em Fortaleza para lançar campanha de Fernandes.

Um dia depois, o ex-presidente esteve em João Pessoa (PB), onde lançou candidatura de seu ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (PL), para prefeito. Na capital alagoana, base do PL conseguiu fechar candidatura com o Novo. No Ceará, no entanto, a articulação não deve ter, segundo o próprio Girão, o mesmo êxito, ao menos não no primeiro turno.

Admitindo tendência de uma “chapa pura” do Novo na disputa, Girão tem hoje o empresário Geraldo Luciano como coordenador de sua pré-campanha. “Vai ser a campanha mais franciscana de todas, porque vamos disputar com partidos bilionários. Mas a gente vai levar, mesmo sem tempo de TV, com o objetivo de olhar para o cidadão”, afirma.

É algo que não estou olhando para nenhum tipo de projeto de poder, até porque sou contra a reeleição. Estou olhando para o fortalezense, que está abandonado, a gente vê a população abandonada, com o descaso completo com a saúde”, diz Girão, destacando que sua equipe tem “analisado números e formulado propostas”.