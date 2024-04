Deputada quer plebiscito sobre fim do contrato com a Enel no Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES MANIFESTAÇÃO dos moradores do Porto das Dunas contra a Enel

A deputada Larissa Gaspar (PT) protocolou nesta quinta-feira, 18, na Assembleia Legislativa um projeto de Decreto Legislativo propondo a convocação de um plebiscito com o eleitorado cearense sobre uma possível interrupção do contrato de concessão assinado entre o Governo do Ceará e a Enel para a distribuição de energia elétrica no Estado.

Segundo a proposta, a consulta seria realizada junto com o 1º turno das eleições municipais deste ano, em 6 de outubro. “Diante das várias irregularidades praticadas pela Enel (...) faz-se necessário que o Estado do Ceará se posicione formalmente junto à União e a entidade reguladora dos serviços outorgados para que tomem providências”, justifica.

Ainda de acordo com o projeto, seria levada aos eleitores o questionamento “você é a favor que a Enel deixe de prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica no Ceará?”. A proposta surge em meio a uma recente escalada de pressões entre Poderes Executivo e Legislativo contra os serviços prestados pela empresa de energia no Estado.

Nesta terça-feira, 16, o governador Elmano de Freitas (PT) se reuniu em Brasília com o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e integrantes da CPI da Enel da Assembleia Legislativa cearense. Na ocasião, comitiva cearense reforçou grande volume de denúncias de má qualidade do serviço prestado pela Enel no Estado.