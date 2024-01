Uma noite em claro

Foto: Carlos Viana Carlos Viana, repórter do núcleo de opinião do O POVO.

A queda ou falta de energia virou algo banal no meu bairro. Praticamente toda semana encontramos funcionários da Enel Ceará reparando algum problema, que logo voltará a eclodir. A mais recente falta de energia aconteceu na última quinta-feira, 25. Era por volta das 18h30, quando a luz acabou em algumas casas do bairro.

Muitas ligações para a companhia depois, veio o primeiro prazo: a energia seria normalizada 22h. Isso não aconteceu. Novas ligações e novos prazos depois, a energia só voltou no final da manhã de sexta-feira, deixando-nos aproximadamente 16 horas sem saber o que era energia elétrica.

Na hora do almoço, com cara de poucos amigos, efeito da noite mal dormida sem meu ventilador, uma pessoa perguntou o que havia acontecido. Expliquei o ocorrido e não demorou para que outra pessoa também relatasse que vem sofrendo a mesma coisa em seu bairro. Daí para a frente, o número de pessoas reclamando dos serviços da Enel em meu local de almoço só foi aumentando.

De fato, a queda na qualidade dos serviços na concessionária de energia são notáveis. Basta lembrarmos dos milhares de paulistanos que passaram dias sem energia em casa no início do ano, após fortes chuvas. Ou aqui mesmo no Ceará, onde muita gente ficou sem luz durante o reveillon.

Não é difícil encontrar alguém insatisfeito com o péssimo serviço que a Enel vem prestando no Ceará. E isso se reflete no número de denúncias contra a empresa na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Somente em 2023, foram quase 10800, número maior que no ano anterior. Com isso, a Enel Ceará subiu uma posição no ranking da agência, sendo a quarta no País em reclamação. Já na plataforma consumidor.gov, do Governo Federal, o crescimento foi de 44.27%.

O que mais irrita é que nenhuma providência é tomada, e os clientes da Enel, não só no Ceará, mas em outros estados brasileiros, continuam sofrendo, sobretudo nós, que moramos na periferia.

Qual o resultado da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instalada na Assembleia Legislativa do Ceará para investigar a queda na qualidade dos serviços da Enel? Onde está o Ministério Público? Por onde andam os órgãos de defesa do consumidor?

Tudo o que queremos é um serviço de qualidade, algo que não vem acontecendo ultimamente. Aliás, parece que o único serviço da companhia que não piorou foi o setor de cobranças, que continua emitindo faturas mensalmente sem atrasos.