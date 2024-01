Pesquisa no feminino: paridade de gênero na ciência

Foto: Divulgação Carolina Lindenberg Lemos, linguista e semioticista, professora da Universidade Federal do Ceará, com doutorado na Universidade de Liège (Bélgica) e pós-doutorado na Universidade de São Paulo, coordenadora do Semioce - Grupo de Estudos Semióticos da UFC.

A pesquisa científica no país está concentrada. Essa seria uma longa discussão, mas hoje trago uma de suas faces: a questão de gênero. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), um dos dois grandes órgãos nacionais de fomento à pesquisa, oferece regularmente a prestigiosa bolsa de produtividade em pesquisa, que é destinada a pesquisadores "que se destaquem entre seus pares". A bolsa PQ abre as portas para outros editais, constituindo um fator também de acesso a mais financiamento. Hoje cerca de 35% das bolsas PQ são concedidas a mulheres.

O resultado do último edital para a concessão e renovação de bolsas PQ ganhou notoriedade nas redes pelo desabafo da profa. Maria Carlotto. Em postagem na rede X (Twitter), a professora da UFABC relata a razão da recusa preliminar de seu pedido de renovação: "provavelmente suas gestações atrapalharam" uma eventual saída para pós-doutorado no exterior. Em nota, o CNPq avisa que essa não é a visão da instituição, mas a carga não pode ser deixada sobre o parecerista apenas, porque houve outros casos de pareceres preconceituosos como esse. Débora Diniz, professora e pesquisadora da UnB, recolheu alguns relatos desse tipo em sua conta no Instagram. O que mostra que a questão é sistêmica.

Sim, o cuidado com crianças toma tempo. Enquanto a sociedade não for igualitária, é preciso criar políticas explícitas para garantir, de um lado, o cuidado e a continuidade das novas gerações e, de outro, a participação e produtividade de metade do contingente de pesquisadores. Mas a questão não se encerra aí. Falta transparência no processo. A falta de um estágio no exterior como motivo de recusa, além de não fazer parte dos critérios de seleção, também promove uma visão colonialista da ciência, na dependência dos países brancos e ricos do hemisfério norte. As razões para sua não saída também são especulativas. No mesmo período avaliado, houve uma pandemia mundial e o corte de recursos do governo para a ciência. Nessa esteira, impinge-se a falta de condições materiais do funcionalismo público ao pesquisador.

O CNPq já iniciou medidas para sanar esse problema, entre elas a consideração de mais 2 anos de produção para mulheres com filhos. Isso é um começo. O que é preciso enfim é uma política profunda de paridade de gênero.