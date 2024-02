Acusada de plágio, Claudine Gay, primeira reitora negra da Universidade de Harvard nos Estados Unidos, renuncia ao cargo. Um cargo de gestão acadêmica, um motivo acadêmico. A história é, no entanto, muito mais complexa. De ascendência judaica e casado com uma israelense naturalizada, Bill Ackman — grande doador de Harvard - empreendeu uma cruzada que se inicia na acusação de que a reitora tolerava discursos antissemitas, passando por insinuações de que sua indicação foi fruto de iniciativas de inclusão, em detrimento de outros candidatos com mais mérito (a seu ver). Tudo isso levou Ackman a se tornar referência conservadora contra bandeiras de diversidade.

Então onde fica o plágio? A reitora se prontificou a corrigir os textos e reafirmou o mérito de sua pesquisa, que trata justamente da representatividade de pessoas marginalizadas nas posições de poder. Também foi acusada de plágio Neri Oxman, esposa do bilionário. Enquanto Oxman, como Gay, se prontificou a corrigir os erros, Ackman saiu ao ataque daqueles que denunciaram os deslizes da esposa. Ao atacar a universidade e suas políticas de inclusão e representatividade, atacam-se pautas progressistas e constrói-se espaço para o crescimento de políticas conservadoras, como de fato ocorreu em volta da figura de Ackman.

Não é inócuo que a figura atacada seja a de uma mulher na mais alta posição de poder de um dos bastiões do ensino, da pesquisa e do progresso científico norte-americano. Misturam-se aí o lugar do conhecimento, as pautas igualitárias e a posição da mulher na sociedade, tudo isso envolvido na ascensão de valores conservadores. Historicamente as gerações flutuam juntas no espectro político. Entretanto, observa-se, na geração Z (hoje com até 30 anos), uma "lacuna ideológica" entre mulheres mais liberais e homens mais conservadores.

O movimento #metoo aparece como estopim dessa tendência entre mulheres, encorajadas a denunciar injustiças históricas. O movimento de recrudescimento do conservadorismo do outro lado do espectro parece apontar, por sua vez, que quanto mais se marca um lugar de igualdade para os gêneros, mais a população masculina jovem busca a exacerbação das distâncias e dos privilégios. Uma mulher no poder é assim grande vitória, porém grande ameaça e Claudine Gay parece ter pagado o preço. n